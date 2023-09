Alla stazione di Vercelli il treno tira dritto e i pendolari restano a piedi

Vercelli – Un treno a 160 all’ora ha tirato diritto alla stazione di Vercelli e i pendolari hanno dovuto attendere il treno successivo. Sarebbe un fatto da non credere se non fosse veramente accaduto ieri mattina alle 7:45 con decine di pendolari diretti a Milano per lavorare in attesa sulla banchina del treno Regionale Veloce 2005, che si ferma ogni giorno a Vercelli alle 7:59. Ad un certo punto il convoglio arriva nei pressi del capoluogo ma, invece di fermarsi sul binario numero tre per far scendere e salire i passeggeri, tira dritto. Salta la fermata di Vercelli per fermarsi molte centinaia di metri dopo la stazione di piazza Roma, fuori dall’abitato di Vercelli. Ma i pendolari ormai devono aspettare il convoglio successivo. Trenitalia in mattinata ha chiesto scusa ai viaggiatori per quanto accaduto specificando peraltro che quanto successo alla stazione di Vercelli non ha comportato conseguenze per la sicurezza dei viaggiatori. Alla fine i passeggeri sono saliti sul treno in partenza da Novara alle 8:34.

Foto tratta da La Voce