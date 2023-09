Il Vino del Monferrato punta sull’Estero

Alessandria – Alessandria e Asti si collocano rispettivamente in terza e seconda posizione in Piemonte (Cuneo è in prima) per quanto riguarda aziende e superfici coltivate a vite, mentre il possibile accorpamento dei territori di Asti e Alessandria porterebbe il territorio allargato in testa alla classifica, con quasi 26.000 ettari di superficie vitata. Secondo il presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia intervenuto al convegno organizzato a Palazzo Borello in Piazza Medici, nell’ambito delle serie di manifestazioni della “Douja d’Or 2023“, i numeri della produzione vitivinicola alessandrina e astigiana fotografano la capillarità e la forza del settore.