Sondaggi: Giorgia Meloni vince ancora

Roma (Silvia Nazzareni) – Mentre Giorgia Meloni si conferma la più amata degli italiani, colui che più si impegna nella propaganda elettorale non vede i frutti delle sue fatiche comunicative. Chi un anno fa ha votato Giorgia Meloni, oggi lo rifarebbe? A quanto pare sì. È granitica la posizione di Fratelli d’Italia nei sondaggi, mentre qualcuno si sente tremare la terra sotto i piedi: è la Lega, che torna a numeri da vera opposizione che forse giustificano la frenesia da campagna elettorale perenne del suo leader Matteo Salvini. Giorgia Meloni non molla la cima, il Pd al secondo posto -ma con grande distacco. L’ultimo sondaggio Swg parla chiaro: i numeri, riportati da TgLa7, parlano di una Meloni ancora amata nonostante la fine del periodo di luna di miele post elettorale, con un gradimento da 29,1% che la porta a mantenere un primo posto. Subito sotto, con un distacco di dieci punti, c’è l’opposizione con Elly Schlein ed il Pd, a 19,5% e subito dopo (poco dopo) si piazza il M5S, ormai lontano dai fasti di un tempo. Meloni in prima posizione, Matteo Salvini non vince con la sua propaganda perenne. Il dramma vero lo vive la Lega, che perde il punteggio a due cifre e sente sulle spalle l’alito dei vecchi tempi, quelli dell’opposizione, del 4% e dei comizi in piazza -ma solo in piazza. Matteo Salvini è dopotutto in linea con quello he è il punteggio attuale del suo partito, e difatti pure la Premier -che comunque non è esente da dichiarazioni da campagna elettorale- gli rimprovera un’eccessiva inclinazione al comizio facile.

D’altronde, nulla sembra essere cambiato da quando si presentava in piazza e urlava contro “i poteri forti”, se non fosse che adesso teoricamente li dovrebbe rappresentare. Forza Italia, monca di -vero- leader passato a miglior vita e con serie difficoltà a ritagliarsi un ruolo, è al 6,5%: sotto i sempre stabili in posizione Azione e Verdi e Sinistra, a 3,9 e 3,4.