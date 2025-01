Calcio Serie A – Tra Juve e Atalanta bella partita, pareggio giusto

Bergamo (Atalanta – Juventus 1-1) – Nella seconda partita del recupero della 19° giornata di Serie A la Juventus e l’Atalanta regalano un entusiasmante pareggio. Terzo pareggio consecutivo per l’Atalanta mentre la Juve guadagna un punto dopo lo stop della settimana scorsa. Primo tempo avaro di occasioni, le due squadre si studiano senza spingere. La Juve ci prova due volte: prima da fuori Koopamainers con la conclusione che termina sul fondo, poi è il turno da Gonzalez imbeccato dentro l’area ma il tiro finisce fuori di poco. L’Atalanta cerca di colpire in contropiede senza dare però grattacapi a Di Gregorio. Nel secondo tempo parte meglio la Juve che passa al 53’st: Mckennie in volata lancia in profondità Kalulu che di prima colpisce e batte Carnesecchi. La Dea cerca la reazione e la trova con Lookman che sibila la traversa e con Scalvini su corner che mette di poco fuori. Al 77′ il pareggio: cross dalla sinistra, torre di Bellanova e Retegui di testa in tuffo pareggia. Nel finale la storia non cambia con ambedue le formazioni che si accontentano del pareggio.

Atalanta- Juventus 1-1

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini. 8(30’st Hien), 19 Djimsiti, 21 Kolasinac; 77 Zappacosta (20’st Bellanova), 13 Ederson, 15 De Roon, 22 Ruggeri; 8 Pasalic (10’st Samardzic); 17 De Katelaare (20’st Retegui), 11 Lookman (30’st Zaniolo). All . Gasperini.

Juventus (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 27 Savona, 4 Gatti, 15 Kalulu, 27 Cambiaso; 5 Locatelli(41’st Fagioli), 19 Thuram(30’st D.Luiz); 10 Yildiz 16 Mckennie, 11 Gonzalez (37’st Mbangula); 8 Koopmmainers. All. Motta.

Gol: st 53′ Kalulu, 77′ Retegui.

Arbitro: Doveri.