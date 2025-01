Pallacanestro Champions League – Una settimana da ricordare: Tortona, nel giro di tre giorni, si è regalata due gioie non da poco

Atene (Peristeri – Bertram Derthona 65-73) – Dopo il sudatissimo successo su Scafati per certificare la presenza nella Final Eight di Coppa Italia, la vittoria in Grecia per entrare nella storia: per la prima volta la Bertram è nella Top16 di Champions League. Un risultato ottenuto con un grandissimo approccio, indirizzando subito la partita (+17 al primo mini-break) e facendo capire al Peristeri l’intenzione di chiudere la serie sul 2-0. I padroni di casa hanno provato a riaprirla, ma nel finale Tortona ha ribadito quel fattore decisivo che si era visto domenica contro la Givova. Anche stavolta con Vital protagonista al tiro da oltre l’arco: 2/5, ma nei minuti finali la sua capacità di incidere lascia il segno, al di là delle medie. Sempre illuminante Kuhse, la guida della squadra con 16 punti all’attivo, 3 assist e 3 rimbalzi, decisivi anche Weems (3 rimbalzi, 2 stoppate e 9 punti) e Kamagate (6 rimbalzi, 2 stoppa te e 9 punti).

Peristeri Domino’s – Bertram Derthona 65-73 (5-22, 23-35, 41-46)

Peristeri: Tziallas ne, Coffey 3, Xanthopoulos, Papas10, Stavrakopoulos 3, Poulianitis 2, Tsourgiannis ne, Brown 6, Carberry 8, Eddie 19, Jankovic 11, Zougris 3. All. Limniatis

Bertram: Zerini ne, Vital 17, Kuhse 16, Gorham 6, Candi 3, Denegri 4, Strautins 7, Baldasso, Kamagate 9, Biligha, Severini 2, Weems 9. All. De Raffaele.

Arbitri: Liszka (POL), Castillo (ESP), Gedvilas (LTU).