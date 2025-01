Attraversano col rosso e i Carabinieri li investono

Genova – Per cause in corso di accertamento un’auto dei Carabinieri con le sirene attivate passando un semaforo verde in corso Gastaldi ha investito due pedoni di circa 60 anni, un uomo e una donna, che attraversavano col semaforo rosso. I due sono finiti al San Martino ma stanno meglio avendo riportato solo ferite lievi e sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto sono arrivate altre auto delle forze dell’ordine che hanno compiuto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma saranno le videocamere di sorveglianza a fornire le evidenze di quanto avvenuto.