Pallacanestro Eurolega – L’Olimpia Milano supera lo spauracchio Berlino e avanza

Milano (Olimpia Milano- Alba Berlino 100-68) – l’Ea7 Emporio Armani infila il terzo successo consecutivo superando l’Alba Berlino per 100-68 grazie a un parzialone di 31-10 nel terzo periodo. Mirotic è il miglior marcatore con 21 punti, poi Leday con 18 e Shields con 16. L’Olimpia migliora il record a 12-9 e si riporta a margine playoff. Quarta partita consecutiva a quota 100, terza vittoria consecutiva in Europa e soprattutto distrutto lo spauracchio Alba Berlino arrivata al Forum in vantaggio nei precedenti (5-6), in grado di battere l’Olimpia nel match di andata, in un surreale finale deciso all’overtime. Cinica come non mai, l’Armani si infila rapidamente nelle pieghe della partita giocando un basket offensivo di qualità altissima, Nulla di nuovo, se paragonato agli ultimi due mesi di trasformazione del sistema nella metà campo offensiva. Zach Leday si alza diabolico con le sue triple per dare al break dimensioni mostruose. L’Olimpia chiude vendemmiando dall’arco e trovando spazi in area a ripetizione. Giovedi arriva il Partizan e non sarà di sicuro una replica di ieri sera.

Olimpia Milano – Alba Berlino 100-68

Olimpia Milano: Mannion 3, Bolmaro. 11, Shields 16, Mirotic 21, Gillespie 9, Bortolani 3, Tonut 2, Brooks 12, leday 18, Ricci 4, Flaccadori, Caruso 1. Coach Messina.

Alba Berlino: Procida 9, Schanider 6, Thomas 8, Hermansson 4, Mccormack 11, Wetzell 13, Mcdowell – White 8, Samar 6, Rapieque 3, Olinde, Spagnolo. Coach Gonzalez.