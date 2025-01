Precipita mentre monta le finestre: morto sul colpo

Genova – Stamane verso mezzogiorno un uomo di 72 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra dell’appartamento in cui abita il figlio in Corso Perrone n.3, mentre stava montando le finestre. Ha perso l’equilibrio sfracellandosi al suolo. La caduta non gli ha lasciato scampo: i sanitari inviati dal 118 hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma l’uomo è deceduto sul posto per una gravissima ferita alla testa. Sul posto l’ambulanza del 118 e le volanti della polizia che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente. Dai primi accertamenti pare che la caduta sia dovuta al cedimento della scala su cui era salito per sistemare gli infissi.