Auto contro Tir, grave l’automobilista

Alessandria – È grave all’ospedale l’automobilista di 86 anni, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso, vittima di un incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento intorno alle undici e mezza di stamane fra l’auto condotta da lui e un tir all’incrocio tra Via Casal Cermelli e Via Maria Bensi al Quartiere Cristo. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre all’ambulanza del 118, gli Agenti della Polizia Municipale che stanno raccogliendo i dati necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare il ferito.