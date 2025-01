Calcio Champions League – Brutta partita tra Brugge e Juventus, risultato a occhiali

Brugge (Brugge – Juventus 0-0) – La Juve non brilla, ma blinda il pass per i playoff di Champions League. Nel penultimo turno della fase campionato alla squadra di Thiago Motta basta lo 0-0 col Bruges per portarsi a quota 12 punti. Al Jan Breydel Stadium un brutto primo tempo si chiude senza emozioni e tiri in porta. A ritmi più alti, nella ripresa Jutglà e Nico Gonzalez si divorano due grandi occasioni, poi Mignolet disinnesca un tentativo dal limite di Locatelli e il risultato resta inchiodato sullo 0-0 con la Juve ancora più lontana dalla Top 8.

Brugge – Juventus 0-0

Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe (24’st Seys), Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jazhari; Talbi (45′ Meijer), Vanaken, Tzolis; Jutgla (30’st Nilsson). In panchina: Jackers, Romero, Vermant, Skoras, Nielsen, Siquet. Spileesrs. All. Saumel.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, D. Luiz (30’st Thuram); Weah (20’st Cinceicao), Koopmainers (30’st Mckennie), Mbangula (20’st Yildiz); N. Gonzalez (30’st Vlahovic). In panchina: Perin, pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi. All. Motta.

Arbitro: Bastien.