Calcio Champions League – L’Atalanta massacra lo Sturm Graz

Bergamo (Atalanta – Sturm Graz 5-0) – Nella settima giornata del girone di Champions League, l’Atalanta batte 5-0 lo Sturm Graz e, a una giornata dalla fine, si qualifica per i playoff. Retegui sblocca il match al 12′ con un facile tap- in a porta vuota, poi la Dea dilaga nella ripresa con gli ingressi di Lookman e Cuadrado. Il colombiano serve a Pasalic l’assist del due a zero, poi De Kateelare sblocca una mischia in area. Al 90 Lookman cala il poker di testa. Al 94′ il sigillo di Brescianini Due gol annullati a Zappacosta e De Kateelare. Ora la Des si gioca la top 8 nell’ultimo scontro contro il Barcellona. Austriaco fuori dalle prime 24.

Atalanta – Sturm Graz 5-0

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 2 Toloi, 4 Hien, 23 Kolasinac (71′ Djimsiti); 27 Palestra (46′ Cuadrado) , 8 Pasalic, 15 De Roon (64′ Ederson), 77 Zappacosta; 24 Samardzic (64′ Brescianini), 17 De Ketelaere; 32 Retegui (46′ Lookman). In panchina: Rossi, Patricio, Scalvini, Ruggeri, Bellanova, Vlahovic. All. Gasperini.

Sturm Graz (4-3-1-2): 1 Scherpen; 24 Lavalee, 5 Wutrich, 47 Aiwu, 23 Malic; 21 Chukwuani 78’Hierlander), 4 Stankovic, 8 Yalcouye (69′ Zvonarejk) ; 10 Kiteishvili; 36 Camara (46’Jatta) , 13 Boving ( 70′ Horvat). In panchina: Bignetti, Khudyakov, Geyrhofer, Schoop, Karic, Hodl, Grgic, Kieel. All. Saumel.

Gol: 12′ Retegui; 58′ Pasalic, 62′ De Kateelare, 90′ Lookman, 90′ Brescianini

Arbitro: Rumsas.

Foto Ansa