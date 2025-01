Travolto da un’auto l’autista del carro attrezzi mentre recuperava un’auto in panne a bordo strada

Morimondo (MI) – Un autista di carro attrezzi residente a Casorate Primo di 54 anni ha perso la vita ieri sera verso le sette mentre stava recuperando un’auto in panne a lato della strada. In quel momento, per cause in corso di accertamento, un’auto condotta da un uomo di 37 anni della provincia di Milano, lo ha investito in pieno uccidendolo. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso che lo hanno trasferito all’ospedale di Magenta in codice rosso ma per le gravi lesioni è morto subito dopo il ricovero. Sul sinistro sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Motta Visconti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.