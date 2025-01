Alla fermata dell’autobus si abbassa i pantaloni ed espone le parti intime: finisce in questura

Genova – Si abbassa le brache alla fermata dell’autobus e tira fuori l’“attrezzatura”. Le donne sedute nell’autobus hanno in parte riso e in parte gridato allo scandalo, ma qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono subito arrivate due volanti. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio verso le due in Corso Europa all’altezza del pronto soccorso dell’ospedale San Martino. L’uomo è finito in Questura e sarà probabilmente denunciato. Per il tempo necessario agli accertamenti svolti sul posto gli autobus in arrivo sono stati dirottati dalla corsia riservata a quella normalmente utilizzata da auto e scooter.

Foto da Genova Today