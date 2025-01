Balla nuda sul balcone del suo alloggio in Via Caduti a Chivasso

Chivasso (TO) – Il balcone, che si affaccia sulla via, è al primo piano di un condominio in Via Caduti per la Libertà, e lì, verso mezzogiorno, martedì (ma la notizia è trapelata solo oggi) si è svolto uno spettacolo che non è passato inosservato ai passanti: una giovane donna di 25 anni (che vive sola), nonostante il freddo, ballava nuda con la musica a palla. Qualcuno l’ha invitata a rientrare, alcuni automobilisti hanno clacsonato. La scena è durata diversi minuti, il tempo di due brani musicali. Poi la giovane ha spento la musica ed è rientrata in casa. Secondo alcune testimonianze il balletto stava per provocare un tamponamento. Qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto i Carabinieri che sono entrati e l’hanno segnalata alla procura per atti osceni in luogo pubblico.

Foto di repertorio