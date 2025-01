Mentre stava lavorando in un alloggio è precipitato dal quarto piano

Torino – Michele Sergio, 57 anni, titolare della ditta Elettrik Mas di Venaria, è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina intorno alle 11:40 in via Valdengo a Torino. Era impegnato in lavori di ristrutturazione d’un balcone al quarto piano dell’alloggio sito in Via Valdengo 5 quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del mortale incidente. Dalle prime indiscrezioni pare che sia caduto a causa del cedimento della ringhiera.