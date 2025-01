Calcio Serie A – Toro scatenato si sbarazza del Cagliari

Torino (Torino – Cagliari 2 – 0) – La ventiduesima giornata di Serie A si apre con la vittoria del Torino, che in casa non sbaglia e regola il Cagliari 2-0. La squadra di Vanoli apre subito le marcature con la girata di Adams su assist di Ricci al 6’, poi Caprile evita più volte il raddoppio. In avvio di ripresa altra accelerata dei Granata, con la doppietta dello scozzese al 61’ in tap-in dopo la traversa di Karamoh. Il Toro sale a 26 punti, e mister Nicola resta bloccato a quota 21.

Torino – Cagliari 2 – 0

Torino (4-4-2): 32 Milinkovic – Savic; 16 Pedersen, 13 Maripan, 23 Coco, 24 Sosa; 20 Lazaro, 28 Ricci, 61 Tameze, 7 Karamoh; 18 Adams, 10 Vlasic. In panchina: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Gineitis, Linetty, Nije, Yesin. All. Vanoli.

Cagliari (4-4-1-1): 25 Caprile; 28 Zappa, 26 Mina, 6 Luperto, 33 Obert; 19 Zortea, 18 Marin, 14 Deiola, 97 Felici; 70 Gaetano,91 Piccoli. In panchina: Sherri, Iliev, Augello, Adopo, Lapadula, Viola, Prato, Jankto, Palomino, Pavoletti, Mutandwa, All.: Nicola.

Gol: pt 6′, 16′ Adams.

Arbitro: Bonacini di Bergamo.

Foto Toro News