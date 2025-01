Accoltellata dal marito, moribonda all’ospedale

Milano – Stamane verso le 9:40 in un alloggio di Via Palmanova un cinese di 60 anni ha ridotto in fin di vita la moglie di 57 anni – anche lei cinese – che è finita all’ospedale dove sta lottando fra la vita e la morte. L’uomo – incensurato – è stato accompagnato in stato di fermo a San Vittore con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia arrivata con le volanti per gli accertamenti. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e un’automedica. La donna è stata stabilizzata e accompagnata con la massima urgenza al San Raffaele.