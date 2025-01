Cade mentre monta una giostra al Luna Park: muore all’ospedale

Torino – Non ce l’ha fatta l’operaio rumeno di 39 anni che è precipitato da un’altezza di sei metri mentre stava montando una giostra al Parco della Pellerina nella mattina di venerdì scorso. Improvvisamente i colleghi lo avrebbero visto precipitare al suolo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia giunta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e auna squadra del 118 che lo ha subito ricoverato all’ospedale dove è morto appena arrivato. Al momento l’ipotesi è che abbia avuto un malore improvviso per cui ha perso l’equilibrio ed è caduto. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 che lo ha trasportato all’ospedale dove è morto poco dopo il ricovero e una pattuglia della Polizia di Stato che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente.