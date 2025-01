Pallacanestro Serie B – Fidenza prevale per un soffio sulla Novipiù

Fidenza (PR) (Foppiani Fulgor Fidenza – Novipiù Monferrato Basket 89-84) – È stata una partita combattuta e tirata fino all’ultimo, ma alla fine il cuore e l’orgoglio dei ragazzi di coach Bizzozzi hanno avuto la meglio, facendo esplodere la festa dei propri tifosi. Monferrato prova subito a scappare, ma dopo pochi minuti di gioco la Fulgor prende in mano la partita e allunga sul +9. Nel secondo quarto la squadra di casa rallenta in difesa e i piemontesi ne approfittano, mettendo la testa avanti. Dopo l’intervallo lungo Monferrato decide di alzare il ritmo, sbagliando pochissimo al tiro e impegnando la Fulgor che ce la mette tutta per rimanere in partita. I Gialloblù ci sono e sul finale di periodo impattano la gara. Ultimo periodo infuocato e in equilibrio fino alla fine, dove la spunta Fidenza e mette in cassaforte due punti preziosissimi.

Foppiani Fulgor Fidenza – Novipiù Monferrato Basket 89-84 (21-14, 19-32, 24-21, 25-17)

Foppiani Fulgor Fidenza: Simone Valsecchi 36 (8/11, 6/6), Tommaso Bellini 17 (4/5, 2/6), Mubashar Ali’ 16 (5/9, 1/1), Levi Valdo 12 (2/9, 1/3), Lorenzo Restelli 6 (3/6, 0/5), Pietro Ranieri 2 (1/1, 0/0), Edoardo Scattolin 0 (0/0, 0/0), Milo Galli 0 (0/0, 0/0), Mahamadou Diarra 0 (0/0, 0/0), Alberto Scardoni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Cortese 0 (0/0, 0/0), Maodo Mane 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 22 (7/10, 2/8), Simone Vecerina 20 (3/6, 3/7), Niccolo Martinoni 15 (5/6, 1/6), Umberto Stazzonelli 10 (4/6, 0/2), Marco Rupil 7 (1/4, 1/3), Jakub Wojciechowski 6 (3/3, 0/0), Francesco Marcucci 4 (2/3, 0/1), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0).

Foto Monferrato Web Tv