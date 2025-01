Calcio Serie A – Tra Genoa e Monza un incontro maschio vinto meritatamente dai Liguri

Genova (Genoa – Monza 2-0) – Nel posticipo che chiude la 22a giornata di Serie A il Genoa batte 2-0 il Monza e aggancia Torino e Udinese a quota 26 punti a centro classifica. Complici le condizioni del terreno di gioco, a Marassi va in scena una gara molto fisica e tirata segnata da tanti scontri e duelli. Nel primo tempo e a inizio ripresa Turati para tutto il parabile (compreso un rigore di Pinamonti al 30′), rischia grosso su un’incornata di Miretti che si stampa sulla traversa e poi deve arrendersi a un’incornata di De Winter (61′) su assist di Martin e a un’altra zuccata di Vasquez (84′). Monza sempre più ultimo inchiodato a 13 punti.

Genoa-Monza 2-0

Genoa (4-3-3): Leali 6; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Kassa (10′ st Cornet ), Masini, Frendrup; Thorsby (41′ st Ekhator ), Pinamonti (31′ st Ekuban ), Miretti (41′ st Vitinha ). In panchina.: Sommariva, Solz, Norton-Cuffy, Matturro, Bohinen, G. Pereiro, Badelj, Messias, Venturino. All.: Vieira.

Monza (4-4-2): Turati; D’Ambrosio (29′ st Lekovic ), Izzo; Carboni, Kyriakopoulos (45′ st Mota ); Pedro Pereira, Akpa Akpro (45′ Bianco ), Urbanski, Ciurria Caprari (22′ st Petagna ), Maldini (22′ st Vignato). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Sensi, Valoti, Colombo, Forson, Maric, Martins. All.: Bocchetti.

Gol: 16′ st De Winter (G), 39′ st Vasquez (G)

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: Caprari, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Bianco (M).

Note: 30′ Turati (M) para un rigore a Pinamonti (G).

Foto La Gazzetta dello Sport