In Amag si “viaggia senza strumenti di bordo”: il 10 febbraio sarà di nuovo sciopero

Alessandria – Dopo lo sciopero del 30 settembre scorso quando si erano fermati i lavoratori di Amag Ambiente e raccolta rifiuti, per il prossimo 10 febbraio è stato annunciato dai sindacati un secondo sciopero che vedrà in piazza i dipendenti di holding, Reti Gas e Reti Idriche. Venerdì si sono tenute le assemblee che hanno dato il “via libera”: ci sarà un presidio davanti al Comune dalle 10 alle 12. A preoccupare i lavoratori è l’assenza di una strategia chiara sul futuro aziendale e di un piano industriale ancora inesistente. Ma sul tavolo c’è anche la gara per la vendita delle Reti Gas. Insomma: chi ci capisce è bravo e la multiservizi procede a tentoni lavorando nel caos.