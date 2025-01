Scompare il nonno a Voghera ma lo trovano i Carabinieri a Volpedo

Volpedo (AL) – Ieri pomeriggio un anziano di 93 anni è uscito di casa ma ha perso l’orientamento finendo per percorrere più di venti chilometri a piedi. Il pensionato, residente a Voghera, aveva lasciato la sua abitazione senza avvisare nessuno, allontanandosi fino a trovarsi nel Comune di Volpedo, in provincia di Alessandria. L’ha trovato in stato confusionale un passante che ha avvisato i Carabinieri ma mentre telefonava l’anziano è scomparso imboccando una delle strade del centro storico. Gli uomini della Benemerita si sono subito portati sul posto e lo hanno ritrovato dopo un’ora. L’anziano era infreddolito e inizialmente neppure in grado di fornire indicazioni utili all’identificazione. Per fortuna aveva i documenti e i militari sono riusciti a dargli un nome: ha 93 anni e vive a Voghera. A questo punto non restava che cercare i familiari. Hanno rintracciato un nipote, a sua volta impegnato nelle ricerche da oltre cinque ore nella zona di Voghera. Nel frattempo, l’anziano è stato soccorso dal personale del 118 che ne ha constatato le buone condizioni generali di salute e dai Carabinieri che l’hanno ristorato fino all’arrivo del nipote, che ha potuto finalmente riabbracciare il nonno e riportarlo a casa.