Ucciso a coltellate per non farsi rubare il monopattino

Tortona (AL) – Oggi pomeriggio verso l’una nel piazzale davanti alla stazione di Tortona Ange Jordan Tchombiap, un giovane di 19 anni di origini camerunensi, ospite del centro di accoglienza Isola Bella a Isola Sant’Antonio, in Italia da soli due mesi, è stato ucciso a coltellate nel piazzale della stazione ferroviaria. Il ragazzo è stato colpito mortalmente da un fendente al petto, inferto da un coetaneo, sottoposto a fermo e ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo i Carabinieri che conducono le indagini il movente sarebbe il tentato furto del monopattino appartenente alla vittima. Il ragazzo sarebbe stato aggredito quando si è avvicinato al mezzo per impedire che gli fosse rubato. Sul posto i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Subito ricoverato all’ospedale è spirato poco dopo. Gli Uomini della Benemerita hanno fermato un sospetto mentre la Procura di Alessandria sta coordinando le indagini. Alcuni testimoni raccontano che il ragazzo potrebbe essere entrato in stazione per acquistare un biglietto oppure per una consumazione al bar. Resta il fatto che, in quei momenti, si sarebbe accorto che qualcuno gli stava rubando il monopattino per cui ha tentato di intervenire per difenderlo. Durante la colluttazione sarebbe stato colpito al torace da un’arma da taglio, questa ferita è risultata mortale.

Foto tratta da Il Corriere della Sera.