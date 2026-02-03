In piazza per difendere il riso italiano

Vercelli – Stamane dalle 10 in piazza Zumaglini, davanti alla Borsa Merci, si terrà una manifestazione organizzata da Confagricoltura contro le importazioni selvagge e per difendere la produzione locale. Molte le delegazioni da altre province: sono confermate a questo proposito la presenza di Confagricoltura Novara e Vco e delegazioni dal Pavese, con trattori e mezzi da lavoro al seguito.

Rientra tra le varie proposte la creazione di un meccanismo di protezione che possa incidere sulle importazioni dai Paesi meno avanzati quando il settore rischia di essere danneggiato. Tra i punti che sono sottoposti al Ministero per l’Agricoltura c’è la richiesta di incaricare Ente Risi dello sviluppo di varietà aromatiche; di attuare un programma di promozione del basmati italiano.