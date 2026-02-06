Pallacanestro Serie A2 – La Fortitudo passa contro basket Torino: vittoria per gli emiliani

Torino ( Basket Torino – Fortitudo Bologna 68-73) – La Fortitudo sfata in tabù trasferta e per una notte si prende la testa della classifica di serie A2. La vittoria 68-73 centrata a Torino dalla Flats Service nell’anticipo della 26^giornata vale la testa della classifica, permettendo ai biancoblù di Attilio Caja di raggiungere momentaneamente Victoria Libertas Pesaro, Cividale, Brindisi e Rimini. Al Pala Gianni Asti, la Effe gioca una sfida dai due volti bene fino al +17 a metà terza frazione, poi Fantinelli e compagni subiscono la reazione della Reale Mutua, e devono rivincere il confronto una seconda volta in un finale punto a punto. La sfida rimane sempre sul filo dell’equilibrio con la difesa attente e attacco spuntati. Ad inizio seconda frazione la Effe prende in mano il confronto. La tripla di Della Rosa e il canestro in contropiede di Guaiana valgono il 15-22 Fortitudo del 12’. La Flats Service allunga e tocca il +10 sul 21-33 al 16’. Nella ripresa la Fortitudo continua ad essere padrona del campo. L’ottima percentuale da tre, porta la formazione di Caja a tocca il +17 al 23’ sul 32-49. Sul massimo vantaggio però la Fortitudo si perde. Tre triple di Teague riducono il gap; Torino prende energia e risale fino al 56-58 ad inizio ultimo quarto. Una tripla di Della Rosa al 37’ vale il 62-67. Ma non è finita: Allen a 26” dalla fine riporta Torino a -1 sul 68-69, nel finale però la Fortitudo non sbaglia ai liberi con De Vico e Perkovic, mvp della sfida, e centra vittoria e primato.

Basket Torino – Fortitudo Bologna

Parziali: 13-14/ 14-27/26-17/15-15

Basket Torino: Schina 11, Teague 16, Severini 3, Allen 28, Tortù 4; Massone 2, Bruttini 2, Cusin 2, Stazzonelli, Eruke ne. All. Moretti.

Fortitudo Bologna : Fantinelli 6, Perkovic 22, Sarto 9, Anumba 2, Sorokas 6; Della Rosa 11, Imbrò, De Vico 10, S. Moretti 2, Guaiana 5. All. Caja.

Arbitri: . Attard, Coraggio, Giunta.