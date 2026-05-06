Gettate le basi del polo logistico di Spinetta Marengo

Alessandria – La Valtidone Spa di Milano del gruppo Ctp, socia di Slala, la società di logistica alessandrina, insieme a Primark di Milano – che opera con 20 negozi su tutta Italia e impiega oltre 5.000 persone – hanno annunciato la realizzazione a Spinetta Marengo, nella zona D8, il primo polo logistico in Italia a supporto della rete di negozi in espansione su tutto il territorio nazionale a cominciare dalle nuove aperture a Cremona (Centro Commerciale Cremona Po), Ancona (Grotte Center) e Gorizia (Tiare Shopping centre). Il deposito, in collaborazione con il partner Segro, sarà completato per la fine di novembre di quest’anno con l’entrata in funzione nel 2027. L’impianto logistico favorirà circa 200 posti di lavoro. La collocazione del deposito ad Alessandria rientra nel progetto di Slala del presidente Cesare Rossini, confermato nella carica nei giorni scorsi, è maturata per la vicinanza al porto di Genova, per il tasporto deile merci Primark in ingresso in Italia.