Venti cani sequestrati a Bosco Marengo tra cui undici cuccioli infestati dai parassiti

Bosco Marengo (AL) – Venti cani, tra cui undici cuccioli, sono stati sequestrati dalle guardie zoofile dell’OIPA di Alessandria in un’abitazione di Bosco Marengo, dopo una segnalazione che denunciava gravi condizioni di degrado e maltrattamento.Durante l’intervento gli animali sono stati trovati in un contesto igienico – sanitario definito estremamente precario, tra acqua sporca, cibo sparso a terra e condizioni incompatibili con il loro benessere. Tra i casi più delicati quello di un cucciolo di circa 15 giorni, sporco e maleodorante, e della madre, apparsa molto magra e debilitata. I cuccioli sono risultati infestati da parassiti, mentre uno di loro presentava gravi ferite alle orecchie provocate da morsi di alta cani. Tutti gli animali sono stati trasferiti in canile per ricevere cure veterinarie e accertamenti sanitari. Al proprietario è stato contestato il reato di maltrattamenti di animali e detenzione incompatibile con la loro natura.