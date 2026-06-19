A breve ad Alessandria aprirà un nuovo punto vendita Ikea

Alessandria – L’Ikea arriva ad Alessandria. Il nuovo spazio aprirà all’interno del Centro Commerciale Panorama: qui i visitatori potranno lasciarsi ispirare da una selezione di soluzioni d’arredo e progettare ambienti su misura, con il supporto di una selezione di soluzioni d’arredo e progettare ambienti si misura, con il supporto di consulenti esperti lungo tutto il percorso. Sarà inoltre possibile accedere all’intero catalogo Ikea e scegliere come e quando ricevere il proprio ordine, in base alle proprie esigenze. L’apertura imminente segna un ulteriore passo nella strategia omnicanale di IKEA, che ha come obiettivo l’integrazione di punti vendita fisici con lo sviluppo del digitale, al fine di consentire ai clienti di scegliere dove e come interagire con l’azienda e la sua offerta.