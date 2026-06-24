Alcune zone senz’acqua ad Alessandria: rete idrica ripristinata ieri sera alle 21

Alessandria – La rottura ha provocato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in molte zone della città. Sogeri, la società che gestisce il servizio idrico, fa sapere che i tecnici sono intervenuti per isolare il tratto danneggiato e operare sulla mandata a monte, così da limitare i disagi e ripristinare gradualmente il servizio. Le operazioni di ripristino urgenti della funzionalità della rete hanno dato i primi risultati e la rete idrica è stata ripristinata nelle giornata di ieri intorno alle 21.Secondo le informazioni fornite da Sogeri, entro poche ore l’erogazione dell’acqua sarebbe potuta tornare alla normalità in tutti i quartieri interessati dal disservizio. La riparazione definitiva del tubo danneggiato sarà effettuata nella giornata di oggi pomeriggio. I tecnici continueranno a monitorare la situazione e a lavorare sulla condotta per completare l’intervento e mettere in sicurezza il tratto interessato dal guasto.