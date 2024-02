Anche a Novi, roccaforte rossa, la Sinistra è a corto di argomenti e regna lo sconforto

Novi Ligure (Franco Traverso) – Qui qualcosa veramente non quadra: il segretario cittadino del Pd, tale Mascia signor Daniele (subentrato nel novembre scorso a Giuseppe Santonastaso che stimiamo e conosciamo come persona seria, intelligente e preparata), che fa parte di quella ventina di addetti stampa (sono più che al Ministero degli Interni) di Acos – il noto stipendificio cittadino – ora difende l’indifendibile. Ricordo che, in concomitanza del cambio di bandiera dei vertici durante la parentesi di centro destra, s’è fatto nominare anche sindacalista (nella foto, a una manifestazione contro il Comune – il suo datore di lavoro – all’epoca della giunta Cabella con attrezzatura audio video fornita dallo stipendificio utilizzata anche per la campagna elettorale del centro sinistra) e se ne va in giro con l’auto aziendale (cioè dei novesi che, da pirla quali sono, pagano le tasse al Comune). Questo signore nei giorni scorsi ha diramato un risibile comunicato stampa dove accusa il centro-destra di un nuovo attacco verso le loro amministratrici, non tramite temi politici, ma “frasi e battute volgari e sessiste”. Lor signori hanno la memoria abbastanza corta sull’argomento e dimostrano ancora una volta la loro malafede usando come sempre due pesi e due misure. Infatti nell’ultimo consiglio comunale, mentre la signora Porta di Forza Italia tentava di far capire alla maggioranza quale sia la grave situazione igienica della città, dall’altra la rappresentante di Verdi e Sinistra le faceva il verso della scimmia. Faccio perfino fatica a scrivere queste cose perché degne d’un asilo di disadattati, ma è la verità. Due pesi e due misure, appunto: alle loro rappresentanti tutto deve essere concesso, anche di prodursi col verso di una scimmia in occasione della massima assise cittadina mancando palesemente di rispetto a chi nell’opposizione sta parlando di argomenti seri quali lo smaltimento dell’organico, tecnicamente Forsu (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano). Certo, la consigliera scimmiesca avrebbe dovuto essere redarguita dal sindaco o dalla bella presidente del consiglio comunale, ma non è stato così. O forse è normale ed educato che un’assessora (non italiana) mandi a quel paese il dottor Perocchio e la signora Porta (Lega e Forza Italia) facendo il gesto dell’ombrello sempre durante una seduta del consiglio comunale? Sembra impossibile ma questa roba qua succede in consiglio comunale a Noeuve. Tuttavia, e per fortuna, la baldoria postcomunista sta finendo perché dalla Corte dei Conti è arrivata una bella letterina indirizzata al Sindaco (che ci hanno girato gli amici cella Lega) nella quale si segnalano gravissime irregolarità che sono state compiute in settant’anni di regime Corte dei Conti Torino. Intanto, nella speranza (come dice il saggio: “Chi vive sperando muore cagando”) di farla franca, i “nostri” stanno facendo di tutto per coprire le loro cantonate che, nei decenni, sono costate care ai cittadini, come la milionata di euro messi da parte dalla giunta Cabella (centro-destra) per evitare il default del Comune a causa di un mutuo assolutamente irregolare che i trinariciuti avevano utilizzato per costruire quell’obbrobrio che si chiama Piazza della Stazione. La verità è che questi qua in settant’anni ne hanno combinate di tutti i colori e sono di nuovo al potere per nascondere sotto la sabbia la cacca che hanno fatto. Come fanno i gatti. Ma ormai è troppo tardi. (nel fotomontaggio sopra, immaginiamo quale sia lo stato d’animo del sindaco id Noeuve quando verrà fuori tutto).