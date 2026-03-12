Marco Seggi s’è dimesso da presidente di Amag Ambiente

Alessandria – Ieri, a meno di due mesi dalla nomina, il presidente di Amag Ambiente – la multiservizi che si occupa di rifiuti e nettezza urbana – si è dimesso il presidente Marco Seggi. Secondo voci attendibili la decisione sarebbe stata presa in conseguenza di molte divergenze con l’amministratore delegato Paolo Borbon che, prima dell’insediamento, era l’amministratore unico dell’azienda. Mentre a Borbon restava la gestione, al nuovo presidente andavano incarichi meno operativi come la delega al personale. Borbon ha convocato per lunedì il Cda mentre toccherà ad Amag Spa indicare un nome. In questa intricata vicenda è coinvolto anche “Palazo Rosso” in quanto è il Comune di Alessandria l’azionista di riferimento.