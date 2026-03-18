Gianni Berrone è il nuovo presidente di Amag Ambiente

Alessandria – A una settimana dalle dimissioni di Marco Seggi da presidente di Amag Ambiente, la multiservizi del Comune di Alessandria che si occupa di raccolta rifiuti, lunedì sera ha nominato presidente Gianni Berrone, noto commerciante alessandrino, in quota ad Azione di Calenda, già facente parte della seconda giunta di Francesca Calvo, poi dirigente di Confesercenti e amministratore in altre società. Berrone è stato anche a lungo funzionario di Confesercenti, con alle spalle numerose iniziative nate dalle sue idee, come per esempio Alé Chocolate per le vie del centro. Nell’ottobre del ‘22 Giorgio Abonante l’ha nominato assessore ad Artigianato e agricoltura, Commercio e mercati, con l’incarico di tenere i rapporti con il Demanio e la Sovrintendenza.