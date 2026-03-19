Torino-Lione: insediato il Comitato di supporto della tratta nazionale

Torino – Si è insediato ieri il Comitato di supporto alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tratta nazionale Avigliana-Orbassano.

Questa prima seduta, dedicata al coordinamento delle attività, si è svolta nel Grattacielo Piemonte alla presenza dei tecnici regionali, dei rappresentanti di RFI, dei sindaci e degli amministratori dei territori coinvolti ed è stata un momento di confronto operativo che segna l’avvio di un percorso strutturato di accompagnamento e condivisione con gli enti locali, con l’obiettivo di garantire un avanzamento efficace e coordinato dei lavori sulla tratta nazionale.

Il Comitato avrà il compito di coordinare il lavoro tra istituzioni e territorio, monitorare lo stato di attuazione degli interventi e affrontare in modo puntuale le criticità che potranno emergere nelle diverse fasi di realizzazione dell’infrastruttura.

Accogliendo le richieste emerse da alcuni sindaci è stata inoltre condivisa la volontà di attivare specifici tavoli tematici dedicati alle esigenze dei territori per approfondire in modo mirato le principali tematiche connesse all’opera, tra cui agricoltura, industria, sostenibilità ambientale, questioni legate al sistema delle imprese e alla viabilità, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e condivise.