Possibile polo logistico nell’area ex Cementir di Arquata Scrivia

Arquata Scrivia (AL) – È stata approvata in consiglio comunale la variante al piano regolatore che prevede un polo logistico nell’area dell’ex Cementir per un’ampiezza di 160.000 metri quadrati alle porte del paese. Si tratta di un progetto di riqualificazione della zona antistante il casello autostradale di Vignole Borbera a pochissimi chilometri da Arquata e la realizzazione di una rotonda in via Gramsci sul territorio di Arquata. Il progetto è finanziato coi fondi del Terzo Valico. Il polo logistico di Arquata prevede anche un sottopasso ferroviario, con semafori intelligenti che, in presenza di mezzi pesanti, riconoscendone la sagoma, si attivano per generare un traffico alternato tra automobili e mezzi pesanti.