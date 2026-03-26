Maurizio Marrone.al posto di Elena Chiorino alla vicepresidenza della Regione Piemonte

Torino – Stasera il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio firmerà la nomina di Maurizio Marrone a vicepresidente dopo le dimissioni di Elena Chiorino rassegnate ieri dopo una giornata in cui il presidente si è confrontato coi partiti della sua coalizione e coi capigruppo di maggioranza. Chiorino rimane assessore con le deleghe operative a lei già assegnate, in particolare quelle legate ai dossier più delicati e urgenti relativi alle crisi aziendali fra le quali quelle dell’ex Ilva, di Lear e Konecta.