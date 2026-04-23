Piemonte e Liguria a Bruxelles per rafforzare il ruolo delle Regioni in Europa

Torino – Si stringe sempre di più, anche in ambito europeo, il legame tra la Liguria e il Piemonte. Una fitta agenda di appuntamenti a Bruxelles ha caratterizzato la giornata del 22 aprile per i presidenti delle due Regioni, Alberto Cirio e Marco Bucci. Hanno incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e poi si sono confrontati con la commissaria per la Ricerca e l’Innovazione, Ekaterina Zaharieva, il commissario per la Salute, Olivér Várhelyi e il direttore generale della DG Connect, Roberto Viola. Infine un incontro al wine bar “Io sono Piemonte” con 200 portatori di interesse con l’obiettivo di fare rete tra rappresentanti delle istituzioni e delle altre Regioni europee. Per il Piemonte era presente anche una delegazione del Consiglio regionale coi consiglieri Fabio Carosso, Federica Barbero, Gianna Pentenero e Domenico Rossi. Il successivo incontro coi portatori di interesse è stato per il presidente Cirio “Un momento fondamentale di ascolto e confronto, che conferma quanto sia importante fare sistema tra territori, istituzioni e mondo produttivo per affrontare insieme le sfide europee. In questo percorso, il rapporto sempre più stretto tra Liguria e Piemonte rappresenta un valore strategico: un’alleanza concreta tra Regioni complementari che, anche a Bruxelles, si presentano unite per rafforzare il proprio ruolo e contribuire in modo più incisivo alle politiche europee”.