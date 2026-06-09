Assessore “digitale” in Comune ad Acqui Terme: sarebbe il primo in Italia sviluppato con l'”AI”

Acqui Terme (AL) – Tra i nuovi assessori in arrivo a Palazzo Levi il sindaco Danilo Rapetti è stato “creato” dall’Intelligenza artificiale. Sarà il primo in Italia. La nomina ufficiale dovrebbe essere effettuata entro fine mese. I compiti del nuovo assessore saranno: Innovazione artificiale e Umanizzazione (?). Avrà un posto in giunta e potrà parlare ed esprimere pareri. Non è finita perché il sindaco avrebbe deciso di crearsi un nuovo assistente, anche questo virtuale. Sarà un aiutante che, attraverso i suoi social, potrà dialogare coi cittadini. A lui ci si potrà rivolgere per qualsiasi necessità: dalle lamentele per le buche in centro alle informazioni per pagare una multa.